Граница между Великобританией и Францией останется пока закрытой
21:00 07.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Граница Франции с Великобританией останется закрытой до новых распоряжений французских властей в связи с опасностью распространения британского штамма коронавируса. Об этом в четверг на пресс- конференции заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс.
"Граница с Великобританией не будет открыта до новых распоряжений", - отметил он. Кастекс подчеркнул, что Франции пока удается сохранить темпы распространения коронавируса на уровне ниже, чем в соседних странах. Он особо отметил неблагоприятную эпидемическую ситуацию в Великобритании в связи с распространением нового штамма.
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