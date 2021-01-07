Граница между Великобританией и Францией останется пока закрытой

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граница Франции с Великобританией останется закрытой до новых распоряжений французских властей в связи с опасностью распространения британского штамма коронавируса. Об этом в четверг на пресс- конференции заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

"Граница с Великобританией не будет открыта до новых распоряжений", - отметил он. Кастекс подчеркнул, что Франции пока удается сохранить темпы распространения коронавируса на уровне ниже, чем в соседних странах. Он особо отметил неблагоприятную эпидемическую ситуацию в Великобритании в связи с распространением нового штамма.