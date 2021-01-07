0
0
4
НОВОСТИ

Граница между Великобританией и Францией останется пока закрытой

21:00 07.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граница Франции с Великобританией останется закрытой до новых распоряжений французских властей в связи с опасностью распространения британского штамма коронавируса. Об этом в четверг на пресс- конференции заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

"Граница с Великобританией не будет открыта до новых распоряжений", - отметил он. Кастекс подчеркнул, что Франции пока удается сохранить темпы распространения коронавируса на уровне ниже, чем в соседних странах. Он особо отметил неблагоприятную эпидемическую ситуацию в Великобритании в связи с распространением нового штамма.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:45 07.01.2021
Рестораны, бары и кафе во Франции не вернуться к работе в январе
0
180
20:15 07.01.2021
Мэр Вашингтона назвал вторжение в Капитолий актом внутреннего терроризмя
0
199
20:00 07.01.2021
В ходе беспорядков у Капитолия в Вашингтоне пострадали 50 полицейских
0
186
19:40 07.01.2021
Цукерберг запретил Трампу пользоваться "Фейсбуком" и "Инстаграмом" до истечения его полномочий
0
207
19:15 07.01.2021
Самым богатым человеком в мире стал Илон Маск - СМИ
0
178
18:45 07.01.2021
В Вашингтон прибыли более 6 тыс Национальной гвардии США
0
305
17:10 07.01.2021
"Северный поток - 2" начнут прокладывать в водах Дании 15 января
0
441
16:25 07.01.2021
Лукашенко: Нет нигде такого мира и спокойствия, как в Беларуси...
0
427
15:00 07.01.2021
Президент ФРГ о штурме Капитолия: Сцены, которые мы наблюдали - результат лжи и презрения к демократии
0
592
14:23 07.01.2021
Патриарх Кирилл призвал власти Белоруссии мирно, без насилия, снять напряжение в обществе
0
479

Возврат к списку