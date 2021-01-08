До 2025 года продлена госпрограмма развития Крыма и Севастополя

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ продлило действие государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2025 года, увеличив объем финансирования до 712 млрд рублей, следует из постановления кабмина, опубликованного на портале проектов правовых актов.



"Слова "2019-2022 годы" заменить на слова "2019-2024 годы", - говорится в документе.



Правительство РФ утвердило госпрограмму развития Крыма и Севастополя в феврале 2019 года. На ее реализацию на период до 2022 года власти выделили 310 млрд рублей. Основным механизмом реализации госпрограммы стала принятая в 2014 году федеральная целевая программа (ФЦП) социально- экономического развития Крыма и Севастополя. Создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида".



Замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров 26 ноября в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что МЭР РФ ожидает выполнение ФЦП в Крыму в 2020 году на 95-100%. Трудности на полуострове заключаются в том, что санкции осложняют привлечение крупных подрядных организаций. В начале декабря власти Крыма сообщали о рисках неполного освоения средств, выделенных на реализацию ФЦП, прогнозируя, что показатель исполнения составит 98-99%.



