Коэффициент распространения коронавируса в РФ начал снова расти
11:50 08.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Помимо Москвы, еще в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент превысил единицу. Это Воронежская область, где он второй день подряд находится на отметке 1,01. В Ростовской области показатель в течение четырех дней равен 1, в остальных - ниже этой отметки.
В Красноярском крае коэффициент составляет 0,99, в Свердловской области - 0,96, в Нижегородской области - 0,88. В Санкт-Петербурге он опустился до 0,87, что стало минимумом с 24 июля. В Ханты-Мансийском автономном округе показатель равен 0,85, в Архангельской области - 0,82, а в Подмосковье - 0,79.
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