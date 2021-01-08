Коэффициент распространения коронавируса в РФ начал снова расти

11:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу поднялся до отметки 0,95. В Москве этот показатель после резкого снижения заболеваемости в первые дни января вернулся к росту, прибавил за сутки 0,21 и составил 1,06, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.



Помимо Москвы, еще в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент превысил единицу. Это Воронежская область, где он второй день подряд находится на отметке 1,01. В Ростовской области показатель в течение четырех дней равен 1, в остальных - ниже этой отметки.



В Красноярском крае коэффициент составляет 0,99, в Свердловской области - 0,96, в Нижегородской области - 0,88. В Санкт-Петербурге он опустился до 0,87, что стало минимумом с 24 июля. В Ханты-Мансийском автономном округе показатель равен 0,85, в Архангельской области - 0,82, а в Подмосковье - 0,79.



