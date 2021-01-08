На парковке в Москве водитель устроил аварию с 10 автомобилями
11:40 08.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Около 03:40 по адресу: Соловьиный проезд, дом 1, по предварительным данным, водитель не справился с управлением и столкнулся с 10 припаркованными машинами. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Водитель доставлен в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.
Полиция по данному факту проводит проверку, обстоятельства происшествия устанавливаются.
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