На парковке в Москве водитель устроил аварию с 10 автомобилями

11:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водитель не справился с управлением и въехал в 10 машин, припаркованных на стоянке на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.



"Около 03:40 по адресу: Соловьиный проезд, дом 1, по предварительным данным, водитель не справился с управлением и столкнулся с 10 припаркованными машинами. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Водитель доставлен в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.



Полиция по данному факту проводит проверку, обстоятельства происшествия устанавливаются.



