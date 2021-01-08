На борьбу с пандемией Россия выделила Кении $1 млн - СМИ
13:20 08.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Подписание соответствующих документов состоялась, - заявил ТАСС в пятницу представитель посольства РФ в Кении. - Деньги через Трастовый фонд "РФ - ПРООН в целях развития" предоставляются кенийскому министерству здравоохранения на конкретный проект - поддержку деятельности построенной в 1969 году в городе Кисуму при содействии СССР специализированной больницы имени Огинга Одинга. Среду прочего указанные средства пойдут на подготовку специалистов".
Больница в Кисуму является одним из самых известных медицинских учреждений Кении. "Нейшн" отмечает, что в стране она также известна как "российская больница". Трастовый фонд "Российская Федерация - Программа развития ООН в целях развития" был создан в 2015 году. Он представляет собой международный механизм помощи странам и регионам с низким уровнем доходов населения.
"Мы благодарим правительство России и ПРООН за оказанную поддержку, - заявила один из руководителей Минздрава Кении Сьюзан Мочач. - Предоставленная помощь напрямую соответствует приоритетам национальной борьбы с пандемией нового коронавируса". На текущий день в Кении выявлено 97 398 заболевших новым коронавирусом, 1 694 человека скончались.
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