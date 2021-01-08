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В Псковской области в полном объеме восстановлено энергоснабжение - Минэнерго РФ

13:30 08.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Энергоснабжение потребителей в Псковской области восстановлено в полном объеме, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы Министерства энергетики РФ.

"8 января по состоянию на 10:00 мск отключенных ВЛ (воздушных линий - прим. ТАСС) 0,4 кВ и выше нет. Индивидуальных заявок от потребителей по сетям 0,4 кВ не поступало", - говорится в сообщении.

2 января с 08:00 до 14:00 мск из-за налипания мокрого снега на проводах происходили отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ. Без электроснабжения максимально оставалась часть бытовых потребителей в 1 008 населенных пунктах Псковского, Опочецкого, Струго- Красненского, Гдовского и Себежского районов (около 16 200 человек) и 13 социально значимых объектов.

6 января губернатор региона Михаил Ведерников сообщал, что без света оставались несколько сотен домов в Себежском, Опочецком и Псковском районах.

К аварийно-восстановительным работам привлекались 183 бригады: 713 специалистов и 203 единицы техники.

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