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Закон, позволяющий ужесточать меры в связи с пандемией, принят в Швеции

14:40 08.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Риксдаг Швеции (однопалатный парламент) одобрил в пятницу проект временного закона, связанного с пандемией. Он позволяет правительству принимать меры, способствующие предотвращению распространения COVID-19, включая введение запрета на посещение мест скопления людей и закрытие предприятий общепита, сообщается в заявлении законодательного органа.

Также под временный запрет могут подпадать открытые для общественности спортивные и культурные учреждения, предприятия торговли, общественный транспорт, включая внутреннее авиасообщение, места для частных встреч. Нарушителей ждет штраф.

Временный закон будет действовать с 10 января по 30 сентября 2021 года. Любой запрет, вводимый правительством в его рамках, сначала должен быть представлен на рассмотрение в парламент в течение недели со дня принятия соответствующего решения.

До настоящего момента правительство в основном прибегало к рекомендациям, чтобы убедить людей соблюдать социальную дистанцию. Новый закон о COVID-19 даст кабинету возможность принять решение об обязательных мерах и закрытии, например, магазинов, спортзалов, парков и пляжей. При этом все равно будет невозможно ввести полный карантин, включающий комендантский час и запрет на все поездки, как это сделали некоторые другие страны. Чтобы отменить свободу передвижения, которая защищена конституцией, необходимы два решения Риксдага, а между ними - парламентские выборы.

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