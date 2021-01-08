Закон, позволяющий ужесточать меры в связи с пандемией, принят в Швеции

14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Риксдаг Швеции (однопалатный парламент) одобрил в пятницу проект временного закона, связанного с пандемией. Он позволяет правительству принимать меры, способствующие предотвращению распространения COVID-19, включая введение запрета на посещение мест скопления людей и закрытие предприятий общепита, сообщается в заявлении законодательного органа.



Также под временный запрет могут подпадать открытые для общественности спортивные и культурные учреждения, предприятия торговли, общественный транспорт, включая внутреннее авиасообщение, места для частных встреч. Нарушителей ждет штраф.



Временный закон будет действовать с 10 января по 30 сентября 2021 года. Любой запрет, вводимый правительством в его рамках, сначала должен быть представлен на рассмотрение в парламент в течение недели со дня принятия соответствующего решения.



До настоящего момента правительство в основном прибегало к рекомендациям, чтобы убедить людей соблюдать социальную дистанцию. Новый закон о COVID-19 даст кабинету возможность принять решение об обязательных мерах и закрытии, например, магазинов, спортзалов, парков и пляжей. При этом все равно будет невозможно ввести полный карантин, включающий комендантский час и запрет на все поездки, как это сделали некоторые другие страны. Чтобы отменить свободу передвижения, которая защищена конституцией, необходимы два решения Риксдага, а между ними - парламентские выборы.



