За беспорядки в аэропорту Гонконга к тюремным срокам до 5,5 года приговорены три радикала
14:50 08.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
На сегодняшний день это самые суровые приговоры, вынесенные в отношении участников антиправительственных акций в Гонконге лета и осени 2019 года.
Трое подсудимых признаны виновными в насилии во время протестов в международном аэропорту Чеклапкок 13 августа 2019 года и жестоком нападении на репортера газеты "Глобал таймс" из материкового Китая. Злоумышленники связали журналиста и подвергли его избиениям.
НОВОСТИ
- 14:40 08.01.2021
- Закон, позволяющий ужесточать меры в связи с пандемией, принят в Швеции
- 13:30 08.01.2021
- В Псковской области в полном объеме восстановлено энергоснабжение - Минэнерго РФ
- 13:20 08.01.2021
- На борьбу с пандемией Россия выделила Кении $1 млн - СМИ
- 11:50 08.01.2021
- Коэффициент распространения коронавируса в РФ начал снова расти
- 11:40 08.01.2021
- На парковке в Москве водитель устроил аварию с 10 автомобилями
- 10:20 08.01.2021
- До 2025 года продлена госпрограмма развития Крыма и Севастополя
- 10:10 08.01.2021
- После разблокирования аккаунта Трамп возобновил ведение "Твиттера"
- 09:40 08.01.2021
- Из-за экстремальных холодов в Шанхае объявлен оранжевый уровень опасности
- 09:30 08.01.2021
- Для доставки сотрудников на Восточный Роскосмос создаст скоростной трамвай
- 21:00 07.01.2021
- Граница между Великобританией и Францией останется пока закрытой
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать