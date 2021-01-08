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За беспорядки в аэропорту Гонконга к тюремным срокам до 5,5 года приговорены три радикала

14:50 08.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Гонконге в пятницу приговорил трех радикальных протестующих, причастных к массовым беспорядкам в аэропорту города, к срокам тюремного заключения от 4 лет и трех месяцев до 5,5 года. Об этом сообщила радиостанция Ар-ти-эйч-кей.

На сегодняшний день это самые суровые приговоры, вынесенные в отношении участников антиправительственных акций в Гонконге лета и осени 2019 года.

Трое подсудимых признаны виновными в насилии во время протестов в международном аэропорту Чеклапкок 13 августа 2019 года и жестоком нападении на репортера газеты "Глобал таймс" из материкового Китая. Злоумышленники связали журналиста и подвергли его избиениям.

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