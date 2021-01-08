Для пассажиров международных рейсов Греция ввела 7-дневный карантин
15:40 08.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В документе говорится, что "Управление гражданской авиации объявляет пассажирам новую авиационную директиву, которая касается всех прибывающих пассажиров международных авиалиний и предусматривает 7-дневный карантин". В то же время объявлено о "продлении существующих директив по COVID-19 в отношении международных рейсов, которые будут действовать до полуночи четверга, 21 января 2021 года".
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