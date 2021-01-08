Российский моряк, похищенный ранее пиратами, освобожден - посольство РФ

15:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский моряк, похищенный в Гвинейском заливе в минувшем ноябре с борта танкера, шедшего под флагом Маршалловых Островов, освобожден. Об этом объявило в пятницу посольство РФ в Республике Бенин и Тоголезской Республике.



"Были освобождены 7 января из плена четыре члена команды танкера "MV AGISILAOS" ("Аджизилаос"), захваченные в заложники в ходе пиратского нападения 30 ноября 2020 года, в том числе гражданин России, - говорится в сообщении, размещенном на официальном портале посольства. - В настоящее время все моряки помещены в одно из медицинских учреждений в Абудже (Нигерия) для проведения медицинского освидетельствования".



Российский моряк был похищен в ночь на 30 ноября в 75 морских милях от порта города Ломе (Тоголезская Республика). Пираты атаковали судно для перевозки жидких химических веществ "Аджизилаос", захватив четырех членов экипажа. Наряду с россиянином были похищены граждане Румынии и Филиппин.



