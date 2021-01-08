Российский моряк, похищенный ранее пиратами, освобожден - посольство РФ
15:50 08.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Были освобождены 7 января из плена четыре члена команды танкера "MV AGISILAOS" ("Аджизилаос"), захваченные в заложники в ходе пиратского нападения 30 ноября 2020 года, в том числе гражданин России, - говорится в сообщении, размещенном на официальном портале посольства. - В настоящее время все моряки помещены в одно из медицинских учреждений в Абудже (Нигерия) для проведения медицинского освидетельствования".
Российский моряк был похищен в ночь на 30 ноября в 75 морских милях от порта города Ломе (Тоголезская Республика). Пираты атаковали судно для перевозки жидких химических веществ "Аджизилаос", захватив четырех членов экипажа. Наряду с россиянином были похищены граждане Румынии и Филиппин.
НОВОСТИ
- 16:50 08.01.2021
- В 2020 году число нелегальных пересечений границ ЕС было самым низким
- 16:40 08.01.2021
- Дела об аресте российских диспетчеров суд в Польше отложил до мая
- 16:30 08.01.2021
- Въезжать в Великобританию по ID-картам вместо паспортов гражданам ЕС запретят - СМИ
- 15:40 08.01.2021
- Для пассажиров международных рейсов Греция ввела 7-дневный карантин
- 14:50 08.01.2021
- За беспорядки в аэропорту Гонконга к тюремным срокам до 5,5 года приговорены три радикала
- 14:40 08.01.2021
- Закон, позволяющий ужесточать меры в связи с пандемией, принят в Швеции
- 13:30 08.01.2021
- В Псковской области в полном объеме восстановлено энергоснабжение - Минэнерго РФ
- 13:20 08.01.2021
- На борьбу с пандемией Россия выделила Кении $1 млн - СМИ
- 11:50 08.01.2021
- Коэффициент распространения коронавируса в РФ начал снова расти
- 11:40 08.01.2021
- На парковке в Москве водитель устроил аварию с 10 автомобилями
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать