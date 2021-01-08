Въезжать в Великобританию по ID-картам вместо паспортов гражданам ЕС запретят - СМИ

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане стран ЕС с октября этого года потеряют право въезжать на территорию Великобритании, предъявляя национальные ID-карты вместо паспортов. Об этом сообщила в пятницу газета "Дейли телеграф", ссылаясь на источник в МВД Великобритании.



По словам собеседника издания, данный шаг, который был еще несколько лет назад анонсирован британскими властями, связан с тем, что поддельные европейские ID-карты часто используют преступники, нелегальные мигранты и террористы. Известно, что высококачественные поддельные удостоверения личности граждан ЕС были у исполнителей терактов в Париже и аэропорту Брюсселя.



"Эти документы являются одними из самых ненадежных среди тех, что предъявляются на границе, и связаны едва ли не с самым большим количеством нарушений. Нам также известно, что ими пользуются организованные преступные группы", - заявил "Дейли телеграф" представитель британского МВД.



Ежегодно власти Великобритании отмечают тысячи попыток въехать на территорию королевства по фальшивым документам. По данным издания, чаще всего на использовании поддельных итальянских или греческих ID-карт попадаются граждане Албании и Украины. Такими документами нелегальных мигрантов снабжают преступные организации, специализирующиеся на незаконной транспортировке людей через государственные границы.



