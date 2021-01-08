0
0
56
НОВОСТИ

Въезжать в Великобританию по ID-картам вместо паспортов гражданам ЕС запретят - СМИ

16:30 08.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане стран ЕС с октября этого года потеряют право въезжать на территорию Великобритании, предъявляя национальные ID-карты вместо паспортов. Об этом сообщила в пятницу газета "Дейли телеграф", ссылаясь на источник в МВД Великобритании.

По словам собеседника издания, данный шаг, который был еще несколько лет назад анонсирован британскими властями, связан с тем, что поддельные европейские ID-карты часто используют преступники, нелегальные мигранты и террористы. Известно, что высококачественные поддельные удостоверения личности граждан ЕС были у исполнителей терактов в Париже и аэропорту Брюсселя.

"Эти документы являются одними из самых ненадежных среди тех, что предъявляются на границе, и связаны едва ли не с самым большим количеством нарушений. Нам также известно, что ими пользуются организованные преступные группы", - заявил "Дейли телеграф" представитель британского МВД.

Ежегодно власти Великобритании отмечают тысячи попыток въехать на территорию королевства по фальшивым документам. По данным издания, чаще всего на использовании поддельных итальянских или греческих ID-карт попадаются граждане Албании и Украины. Такими документами нелегальных мигрантов снабжают преступные организации, специализирующиеся на незаконной транспортировке людей через государственные границы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:50 08.01.2021
В 2020 году число нелегальных пересечений границ ЕС было самым низким
0
35
16:40 08.01.2021
Дела об аресте российских диспетчеров суд в Польше отложил до мая
0
54
15:50 08.01.2021
Российский моряк, похищенный ранее пиратами, освобожден - посольство РФ
0
120
15:40 08.01.2021
Для пассажиров международных рейсов Греция ввела 7-дневный карантин
0
156
14:50 08.01.2021
За беспорядки в аэропорту Гонконга к тюремным срокам до 5,5 года приговорены три радикала
0
189
14:40 08.01.2021
Закон, позволяющий ужесточать меры в связи с пандемией, принят в Швеции
0
193
13:30 08.01.2021
В Псковской области в полном объеме восстановлено энергоснабжение - Минэнерго РФ
0
258
13:20 08.01.2021
На борьбу с пандемией Россия выделила Кении $1 млн - СМИ
0
290
11:50 08.01.2021
Коэффициент распространения коронавируса в РФ начал снова расти
0
415
11:40 08.01.2021
На парковке в Москве водитель устроил аварию с 10 автомобилями
0
380

Возврат к списку