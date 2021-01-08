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В 2020 году число нелегальных пересечений границ ЕС было самым низким

16:50 08.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агентство ЕС по контролю границ Frontex ("Фронтекс") в минувшем году зафиксировало значительное сокращение количества нелегальных пересечений на внешних границах Евросоюза. Согласно распространенной в пятницу информации организации, в 2020 году этот уровень был самым низким с 2013 года.

"По предварительным данным, собранным Frontex, число обнаружений незаконных пересечений внешних границ ЕС в прошлом году сократилось на 13% и составило около 124 тыс.", - указано в сообщении. "Это было самое низкое число незаконных пересечений границы с 2013 года", - подчеркнули во Frontex. Как считают в агентстве, это произошло "в значительной степени из-за влияния введенных разными странами из-за COVID-19 ограничений".

Чаще всего незаконно пересечь границу ЕС пытались граждане Сирии, за ними следовали тунисцы, алжирцы и марокканцы. В основном попасть в ЕС пытаются мужчины.

На маршруте в регионе Восточного Средиземноморья число нелегально прибывших сократилось более чем на три четверти и составило около 20 тыс. человек. Число незаконных пересечений границы в регионе Западного Средиземноморья сократилось на 29% и составило около 17 тыс.

"Между тем Канарские острова испытали рекордное количество прибывающих мигрантов на свои берега в 2020 году, главным образом из-за значительного увеличения за последние четыре месяца года. В общей сложности на миграционном пути в Западную Африку было обнаружено более 22 600 незаконных пересечений границы, что в восемь раз больше, чем в предыдущем году. Это был самый высокий показатель с тех пор, как Frontex начало собирать данные в 2009 году. Контрабандисты часто использовали большие рыболовецкие суда, способные перевозить большое количество людей, которые покидали западноафриканские страны, такие как Мавритания, Сенегал и Гамбия", - информировало Frontex.

Еще больше мигрантов было зафиксировано в Центральном Средиземноморье. В общей сложности число нелегально прибывших на этом маршруте почти утроилось и превысило 35 600, что сделало его в прошлом году самым активным миграционным маршрутом в Европу.

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