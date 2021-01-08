За год посещаемость Лувра сократилась на 72%
17:40 08.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как сказали в дирекции, скромные результаты связаны с карантинными ограничениями. "Музей был закрыт на протяжении многих месяцев: с 17 марта по 6 июля и с 29 октября [по настоящее время]", - пояснили представители Лувра. При этом они подчеркнули, что одна только выставка "Леонардо да Винчи" собрала 1,1 млн посетителей.
В музее обратили внимание и на значительное отсутствие в этом году иностранной публики.
"Кризис в области здравоохранения разрушает наши планы, - отметил директор музея Жан-Люк Мартинез. - Пустые залы музея огорчают нас". Однако, по его словам, "долгая история Лувра доказывает, что никогда не напрасно надеяться на лучшие дни".
В музее отметили, что в 2021 году Лувр готовится к открытию нескольких отреставрированных залов, а также к демонстрации новых выставок. При этом, добавили в музее, график работы прежних выставок, которые публика не успела увидеть, будет пересмотрен.
НОВОСТИ
- 18:30 08.01.2021
- В середине будущей недели может быть инициирован импичмент Трампа
- 17:50 08.01.2021
- В московскую больницу был госпитализирован премьер-министр Абхазии
- 16:50 08.01.2021
- В 2020 году число нелегальных пересечений границ ЕС было самым низким
- 16:40 08.01.2021
- Дела об аресте российских диспетчеров суд в Польше отложил до мая
- 16:30 08.01.2021
- Въезжать в Великобританию по ID-картам вместо паспортов гражданам ЕС запретят - СМИ
- 15:50 08.01.2021
- Российский моряк, похищенный ранее пиратами, освобожден - посольство РФ
- 15:40 08.01.2021
- Для пассажиров международных рейсов Греция ввела 7-дневный карантин
- 14:50 08.01.2021
- За беспорядки в аэропорту Гонконга к тюремным срокам до 5,5 года приговорены три радикала
- 14:40 08.01.2021
- Закон, позволяющий ужесточать меры в связи с пандемией, принят в Швеции
- 13:30 08.01.2021
- В Псковской области в полном объеме восстановлено энергоснабжение - Минэнерго РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать