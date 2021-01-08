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За год посещаемость Лувра сократилась на 72%

17:40 08.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посещаемость Лувра снизилась за последний год на 72% на фоне пандемии. В пятницу музей сообщил, что в 2020 году Лувр посетили 2,7 млн человек, в 2019 этот показатель равнялся 9,6 млн, а в 2018 музей установил рекорд, приняв 10,2 млн человек, что на 25% больше показателя 2017 года.

Как сказали в дирекции, скромные результаты связаны с карантинными ограничениями. "Музей был закрыт на протяжении многих месяцев: с 17 марта по 6 июля и с 29 октября [по настоящее время]", - пояснили представители Лувра. При этом они подчеркнули, что одна только выставка "Леонардо да Винчи" собрала 1,1 млн посетителей.

В музее обратили внимание и на значительное отсутствие в этом году иностранной публики.

"Кризис в области здравоохранения разрушает наши планы, - отметил директор музея Жан-Люк Мартинез. - Пустые залы музея огорчают нас". Однако, по его словам, "долгая история Лувра доказывает, что никогда не напрасно надеяться на лучшие дни".

В музее отметили, что в 2021 году Лувр готовится к открытию нескольких отреставрированных залов, а также к демонстрации новых выставок. При этом, добавили в музее, график работы прежних выставок, которые публика не успела увидеть, будет пересмотрен.

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