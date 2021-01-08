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В московскую больницу был госпитализирован премьер-министр Абхазии

17:50 08.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, у которого диагностирован COVID-19, госпитализирован в Москве в больницу Федерального медико- биологического агентства России. Он был доставлен из Сухума в четверг вечером, сообщили журналистам в аппарате правительства.

"Александр Анкваб продолжает лечение в больнице Федерального медико-биологического агентства России. Состояние главы правительства стабильное, перелет перенес нормально", - сообщается.

У Анкваба диагноз COVID был подтвержден 30 декабря. 7 января консилиум разнопрофильных медицинских специалистов Абхазии вынес решение о лечении премьера в специализированном медучреждении РФ во избежание осложнений.

Ранее коронавирус был выявлен у президента Абхазии Аслана Бжании. Он лечится в домашних условиях, чувствует себя хорошо.

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