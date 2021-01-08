В середине будущей недели может быть инициирован импичмент Трампа
18:30 08.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Это будет, знаете, уже в середине следующей недели", - прогнозировала законодатель, комментируя в эфире телекомпании Си-эн-эн вопрос о сроке возможного начала процедуры импичмента главы администрации США. При этом Кларк выразила мнение, что демократы в нижней палате Конгресса "способны действовать очень быстро". Члены Конгресса в сложившейся ситуации "не могут прятаться за процедурными правилами", заявила заместитель руководителя демократического большинства в Палате представителей. "Настало время действовать, - считает она. - Речь идет о кризисе нашей конституции и нашей демократии".
На взгляд Кларк, "Дональда Трампа необходимо отстранить от должности". "И мы будем действовать, используя все имеющиеся инструменты, чтобы гарантировать, что это произойдет - в целях защиты нашей демократии", - пообещала законодатель. Она обратила внимание на то, что, согласно сведениям американской печати, вице-президент США Майкл Пенс не собирается предпринимать попытку воспользоваться 25-й поправкой к основному закону, чтобы отстранить от власти Трампа на основании имеющей место, как заявляют демократы, недееспособности главы государства. "Тогда мы будем двигаться вперед с импичментом, чтобы добиться именно этого", - подчеркнула Кларк.
Одновременно она признала, что у Демократической партии США остается "очень ограниченное время", чтобы предпринять вторую по счету попытку подвергнуть Трампа импичменту. Срок полномочий нынешнего американского лидера истекает 20 января. Призывы к импичменту Трампа звучат в связи с тем, что в среду сторонники действующего главы администрации США ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии США.
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