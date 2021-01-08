Смерть полицейского в Вашингтоне будут расследовать федеральные власти США - СМИ
18:40 08.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По словам его источников, по итогам разбирательства прокуратура может предъявить обвинения в убийстве. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют полиция Капитолия и столичного округа Колумбия.
О смерти стража порядка Брайана Сикника было объявлено в четверг вечером. Он "был ранен, вступив в физический контакт с протестующими", отметили в полиции.
Агентство Ассошиэйтед Пресс ранее сообщило, что начальник полиции Капитолия Стивен Санд подал в отставку в свете того, что участники беспорядков сумели ворваться в здание Конгресса США в среду. Сторонники действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа пытались воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден.
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