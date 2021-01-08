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Смерть полицейского в Вашингтоне будут расследовать федеральные власти США - СМИ

18:40 08.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральные власти США проведут расследование в связи со смертью сотрудника полиции Капитолия, пострадавшего во время беспорядков в здании Конгресса США. Об этом сообщил в пятницу телеканал Си-эн-эн.

По словам его источников, по итогам разбирательства прокуратура может предъявить обвинения в убийстве. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют полиция Капитолия и столичного округа Колумбия.

О смерти стража порядка Брайана Сикника было объявлено в четверг вечером. Он "был ранен, вступив в физический контакт с протестующими", отметили в полиции.

Агентство Ассошиэйтед Пресс ранее сообщило, что начальник полиции Капитолия Стивен Санд подал в отставку в свете того, что участники беспорядков сумели ворваться в здание Конгресса США в среду. Сторонники действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа пытались воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден.

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