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НОВОСТИ

Своим советником по России Байден намерен назначить экс-сотрудницу разведки

19:30 08.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Джозеф Байден намерен назначить бывшую сотрудницу американских разведывательных служб Андреа Кендалл-Тейлор старшим директором по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте переходной команды демократа.

В документе констатируется, что Кендалл-Тейлор ранее была "аналитиком ЦРУ", а также работала в аппарате директора Национальной разведки США. Сейчас в переходной команде демократа она курирует вопросы, касающиеся России.

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