Своим советником по России Байден намерен назначить экс-сотрудницу разведки

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Джозеф Байден намерен назначить бывшую сотрудницу американских разведывательных служб Андреа Кендалл-Тейлор старшим директором по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте переходной команды демократа.



В документе констатируется, что Кендалл-Тейлор ранее была "аналитиком ЦРУ", а также работала в аппарате директора Национальной разведки США. Сейчас в переходной команде демократа она курирует вопросы, касающиеся России.



