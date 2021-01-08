В инаугурации Байдена Трамп не будет участвовать

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп не будет участвовать в церемонии инаугурации избранного главы государства демократа Джозефа Байдена 20 января.



"Всем кто спрашивал: я не собираюсь быть на инаугурации 20 января", - говорится в опубликованном в пятницу сообщении Трампа в "Твиттере".



По данным источника агентства Рейтер, действующий президент намерен до церемонии отправиться в штат Флорида в свое поместье Мар-а-Лаго.



Это третья запись главы Белого дома в соцсети после снятия 12-часовой блокировки с его аккаунта.



