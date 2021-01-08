Богатые страны закупили большую часть вакцины от коронавируса - ВОЗ

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны с низкими доходами на душу населения и большинство государств со средними доходами в настоящее время не получают вакцину от коронавируса. Большую ее часть закупили богатые страны, заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, призвавший мировое сообщество решить проблему доступа к вакцинам от COVID-19 в мире.



"Богатые страны закупили большую часть поставок различных вакцин", - констатировал он. По его словам, применение вакцины от коронавируса началось в 42 государствах: 36 из них имеют высокие доходы на душу населения, а шесть - средние.



"Существует ясная проблема в том, что страны с низкими доходами и большинство стран со средними доходами все еще не получают вакцину", - подчеркнул глава ВОЗ. "Эту проблему мы можем решить вместе посредством [механизма доступа к вакцинам] COVAX ("Ковакс") и [инициативы] ACT-Accelerator ("Акт-акселерейтор")", - констатировал Гебрейесус.



