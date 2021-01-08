Бывший советник по нацбезопасности Ирака попал в санкционный список США

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США ввели санкции в отношении командира ополчения Ирака, бывшего советника по национальной безопасности Фалеха аль-Файяда за нарушения, по мнению Вашингтона, прав человека. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.



"Управление вводит санкции в отношении главы народного мобилизационного комитета, бывшего советника по национальной безопасности Ирака Фалеха аль-Файяда за причастность к серьезным нарушениям прав человека. В ходе начавшихся в октябре 2019 года протестов в Ираке связанные с Ираном силы мобилизационного комитета нападали на демонстрантов, протестующих против коррупции, безработицы, экономической стагнации, <...> иранского вмешательства в дела Ирака", - отмечается в нем.



