Бывший советник по нацбезопасности Ирака попал в санкционный список США
20:30 08.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Управление вводит санкции в отношении главы народного мобилизационного комитета, бывшего советника по национальной безопасности Ирака Фалеха аль-Файяда за причастность к серьезным нарушениям прав человека. В ходе начавшихся в октябре 2019 года протестов в Ираке связанные с Ираном силы мобилизационного комитета нападали на демонстрантов, протестующих против коррупции, безработицы, экономической стагнации, <...> иранского вмешательства в дела Ирака", - отмечается в нем.
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