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На Москву надвигается похолодание - синоптики

09:00 09.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Похолодание ожидает жителей Москвы с 11 января. Температура будет ниже нормы на 3 градуса, морозы ночью будут достигать 19 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник [ожидается] заметное понижение температуры. Ночные температуры будут 14-16 градусов мороза, днем тоже достаточно прохладно - минус 9-11 градусов. По области даже днем до минус 14 градусов. Эта температура ниже нормы на 3 градуса", - сообщил он.

По словам Вильфанда, сильного ветра в этот период не ожидается, однако из-за высокой влажности воздуха будет казаться холоднее на несколько градусов.

Во вторник похолодание продолжится, и ночная температура опустится до 19 градусов мороза. "В Москве есть "пониженные" места, где ветра практически не бывает, так там температура будет еще ниже на 2-3 градуса", - отметил метеоролог.

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