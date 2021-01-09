"Твиттер" решил применить против Трампа дополнительные санкции
09:15 09.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация "Твиттера" примет меры в отношении любого аккаунта в этой соцсети, если его начнет использовать действующий американский лидер Дональд Трамп, это касается и официальной учетной записи президента США. Об этом сообщил в пятницу портал "Аксиос" со ссылкой на представителя соцсети.
Ранее в этот же день администрация "Твиттера" объявила о том, что на постоянной основе закрыла доступ к личной учетной записи Трампа из-за нарушения им правил, а также в связи с опасениями, что он может попытаться спровоцировать насилие. Представитель соцсети сообщил "Аксиос", что ее администрация ограничит функции и официальной учетной записи президента США, если Трамп начнет пользоваться ей. До сих пор Трамп писал по большей части в личном аккаунте. У него было 80 млн подписчиков.
Если Трамп начнет пользоваться каким-либо другим аккаунтом в "Твиттере", он будет заблокирован, уточнил представитель соцсети. Ее администрация планирует передать контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома демократу Джозефу Байдену после его инаугурации. Она намечена на 20 января.
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