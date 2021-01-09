Количество умерших от COVID-19 в мире приближается к 2 млн человек

09:40 Источник: Интерфакс

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 1 млн 910 тыс. 844, свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса на 02:00 мск субботы.

Всего с начала пандемии в 191 стране мира зафиксировано 88 млн 758 тыс. 618 случаев заражения, излечились более 62 млн человек, сообщил университет.