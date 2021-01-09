Количество умерших от COVID-19 в мире приближается к 2 млн человек
09:40 09.01.2021 Источник: Интерфакс
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 1 млн 910 тыс. 844, свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса на 02:00 мск субботы.
Всего с начала пандемии в 191 стране мира зафиксировано 88 млн 758 тыс. 618 случаев заражения, излечились более 62 млн человек, сообщил университет.
НОВОСТИ
- 09:15 09.01.2021
- "Твиттер" решил применить против Трампа дополнительные санкции
- 09:00 09.01.2021
- На Москву надвигается похолодание - синоптики
- 20:30 08.01.2021
- Бывший советник по нацбезопасности Ирака попал в санкционный список США
- 20:20 08.01.2021
- Богатые страны закупили большую часть вакцины от коронавируса - ВОЗ
- 19:40 08.01.2021
- В инаугурации Байдена Трамп не будет участвовать
- 19:30 08.01.2021
- Своим советником по России Байден намерен назначить экс-сотрудницу разведки
- 18:40 08.01.2021
- Смерть полицейского в Вашингтоне будут расследовать федеральные власти США - СМИ
- 18:30 08.01.2021
- В середине будущей недели может быть инициирован импичмент Трампа
- 17:50 08.01.2021
- В московскую больницу был госпитализирован премьер-министр Абхазии
- 17:40 08.01.2021
- За год посещаемость Лувра сократилась на 72%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать