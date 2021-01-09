Правительство России установило прожиточный минимум на 2021 год

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на 2021 год в размере 11 653 рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, распространенном в субботу.

"Так, прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения - 12 702 рубля, для детей - 11 303 рубля, для пенсионеров - 10 022 рубля", - говорится в сообщении.