Правительство России установило прожиточный минимум на 2021 год
10:10 09.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на 2021 год в размере 11 653 рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, распространенном в субботу.
"Так, прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения - 12 702 рубля, для детей - 11 303 рубля, для пенсионеров - 10 022 рубля", - говорится в сообщении.
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