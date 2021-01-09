Служебные автомобили силовиков освобождаются от техосмотра
10:20 09.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Служебные и военные автомобили будут освобождены от технического осмотра. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.
"Настоящие правила не применяются к отношениям, связанным с проведением технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта, транспортных средств, зарегистрированных военными автомобильными инспекциями или автомобильными службами федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба; транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин", - говорится в документе.
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