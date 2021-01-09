0
0
0
НОВОСТИ

Служебные автомобили силовиков освобождаются от техосмотра

10:20 09.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служебные и военные автомобили будут освобождены от технического осмотра. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.

"Настоящие правила не применяются к отношениям, связанным с проведением технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта, транспортных средств, зарегистрированных военными автомобильными инспекциями или автомобильными службами федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба; транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин", - говорится в документе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:10 09.01.2021
Правительство России установило прожиточный минимум на 2021 год
0
140
09:40 09.01.2021
Количество умерших от COVID-19 в мире приближается к 2 млн человек
0
164
09:15 09.01.2021
"Твиттер" решил применить против Трампа дополнительные санкции
0
182
09:00 09.01.2021
На Москву надвигается похолодание - синоптики
0
204
20:30 08.01.2021
Бывший советник по нацбезопасности Ирака попал в санкционный список США
0
792
20:20 08.01.2021
Богатые страны закупили большую часть вакцины от коронавируса - ВОЗ
0
917
19:40 08.01.2021
В инаугурации Байдена Трамп не будет участвовать
0
934
19:30 08.01.2021
Своим советником по России Байден намерен назначить экс-сотрудницу разведки
0
1132
18:40 08.01.2021
Смерть полицейского в Вашингтоне будут расследовать федеральные власти США - СМИ
0
901
18:30 08.01.2021
В середине будущей недели может быть инициирован импичмент Трампа
0
878

Возврат к списку