Служебные автомобили силовиков освобождаются от техосмотра

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служебные и военные автомобили будут освобождены от технического осмотра. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.

"Настоящие правила не применяются к отношениям, связанным с проведением технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта, транспортных средств, зарегистрированных военными автомобильными инспекциями или автомобильными службами федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба; транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин", - говорится в документе.