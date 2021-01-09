Данные о заражении коронавирусом в России на 9 января, 2021
11:18 09.01.2021 Источник: Интерфакс
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 тыс. 309 случаев, умерли за сутки 470 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 23 тыс. 309 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 759 (11,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
С начала нового года в РФ наблюдается постепенное снижение числа новых случаев заражения коронавирусом, также как и количества летальных исходов, за минувшие сутки было подтверждено 470 смертей, хотя накануне в пятницу их было меньше, - 454.
По-прежнему, наибольшее количество случаев фиксируется в Москве. За минувшие сутки, по данным оперштаба, в столице зарегистрировано 4 тыс. 900 новых случаев коронавируса, 74 пациента скончались, из больниц выписаны 7 тыс. 302 человека. Москва держит лидерство по количеству выздоровевших от COVID-19.
Вслед за Москвой по числу новых случаев заражения коронавирусом следуют Санкт-Петербург (3006 новых случаев) и Московская область (1184 новых случая).
Нулевой прирост за сутки зафиксирован в Чукотском АО.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 379 тыс. 103 случая коронавирусной инфекции (+0,7%), 61 тыс. 381 умерших и 2 млн. 754 тыс. 809 выписанных, в том числе 23 тыс. 680 выписаны за последние сутки.
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