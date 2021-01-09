Иран запретил иностранным компаниям тестировать вакцины от OCVID-19 на жителях страны

13:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные компании больше не смогут тестировать свои вакцины от коронавируса на жителях Ирана. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Иностранные компании хотели предоставить нам вакцины для тестирования их на иранском народе. Но министерство здравоохранения страны предотвратило это. Наши люди не будут тестирующим устройством для компаний - производителей вакцин", - приводит в субботу слова Роухани агентство Рейтер. Оно отметило, что президент не назвал компании, вакцины которых оказались под запретом.

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 8 января объявил о запрете на импорт в исламскую республику вакцин от коронавируса из США и Великобритании. Он подчеркнул, что не доверяет разработанным в США и Соединенном Королевстве препаратам, отметив, что западные державы "в некоторых случаях хотят испытать вакцину на других народах". Иранский лидер также заявил, что республика готова закупить вакцину в тех странах, к которым в Тегеране испытывают доверие, не уточнив, о ком именно идет речь.