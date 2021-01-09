Потеряна связь с пассажирским "Боингом", летевшим над Яванским морем

14:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наземные службы потеряли связь с пассажирским самолетом индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air ("Сривиджайя эйр"), следовавшим из Джакарты в город Пантианак (административный цент индонезийской провинции Западный Калимантан). Об этом сообщает в субботу новостной портал "Детик".

Лайнер "Боинг-737-524" последний раз был замечен над акваторий Яванского моря в районе северной части острова Ява, отмечает портал. О других подробностях на данный момент не сообщается.