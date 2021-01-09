Пассажирский "Боинг" упал в Яванское море - СМИ
14:54 09.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальное поисково спасательное агентство Индонезии пока не располагает данными о нахождении иностранных граждан на борту самолета Sriwijaya Air, потерпевшего в субботу катастрофу в акватории Яванского моря. Об этом корр. ТАСС сообщили представители ведомства.
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