Пассажирский "Боинг" упал в Яванское море - СМИ

14:54 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агентство Синьхуа со ссылкой на индонезийское телевидение сообщило о том, что пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air упал в воду близ Джакарты. По предварительным данным, на борту лайнера "Боинг - 737-524", который последний раз был замечен над акваторией Яванского моря в районе северной части острова Ява, могли находиться не менее 50 пассажиров. Самолет выполнял рейс из Джакарты в город Пантианак (административный цент индонезийской провинции Западный Калимантан).



Национальное поисково спасательное агентство Индонезии пока не располагает данными о нахождении иностранных граждан на борту самолета Sriwijaya Air, потерпевшего в субботу катастрофу в акватории Яванского моря. Об этом корр. ТАСС сообщили представители ведомства.

