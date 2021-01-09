Крушение пассажирского "Боинга" в Яванском море подтверждено официально
16:00 09.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади подтвердил в субботу крушение в акватории Яванского моря пассажирского самолета местной авиакомпании Sriwijaya Air ("Шривиджайя эйр"). Об этом глава ведомства сообщил порталу "Детик". "Крушение произошло около острова Лаки", - сказал глава ведомства.
Ранее диспетчеры аэропорта Джакарты спустя четыре минуты после вылета потеряли связь с "Боингом - 737-524" индонезийской компании Sriwijaya Air, совершавшим рейс в город Пантианак (административный цент индонезийской провинции Западный Калимантан). Позже "Детик" со ссылкой на представителя местных властей информировал, что пассажирский самолет упал в Яванское море близ Джакарты, в районе острова Лаки. В настоящее время проводится поисковая операция. По данным агентства Синьхуа, на борту находилось 59 пассажиров.
Российских граждан, по предварительным данным, не было на борту разбившегося в акватории Яванского моря самолета авиакомпании Sriwijaya Air. Об этом в субботу сообщило посольство России в Индонезии.
"Посольством незамедлительно сделан официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии на предмет наличия на борту российских граждан. По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолета не было. Уточняем сведения", - говорится в сообщении в "Фейсбуке" .
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