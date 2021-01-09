В рождественских богослужениях приняло участие в 10 раз меньше москвичей, чем обычно
16:20 09.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рождественские богослужения прошли в порядка 475 московских храмах без нарушений антикоронавирусных мер. В службах приняли участие около 140 тыс. москвичей - почти в 10 раз меньше по сравнению с предыдущими годами, сообщил ТАСС в субботу глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.
"Мероприятия в столице были организованы в порядка 475 храмах и прошли с соблюдением всех требований и мер в условиях пандемии коронавируса. Всего в рождественских богослужениях проняли участие 140 тыс. человек, а в ночь с 6 на 7 января - 60 тыс. москвичей", - сказал Сучков.
Он уточнил, что ежегодно в рождественских богослужениях принимает участие более миллиона москвичей. "Так, в столице в этом году приняло участие в богослужениях почти в 10 раз меньше москвичей, чем обычно", - добавил руководитель департамента.
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