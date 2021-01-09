Иран грозит выслать из страны инспекторов МАГАТЭ
16:51 09.01.2021 Источник: Интерфакс
Тегеран вышлет из страны инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 21 февраля, если до этого срока не прекратят действовать санкции США против Ирана, заявил в субботу член президиума иранского парламента Ахмад Амирабади.
"Если санкции против Исламской Республики Иран не отменят к 21 февраля, особенно в финансовой, банковской и нефтяной сферах, мы, несомненно, вышлем из страны инспекторов Международного агентства по атомной энергии", - приводит слова парламентария агентство "Мехр".
"Мы даем американцам один месяц, так как новая администрация США начинает работу 21 января. У них есть время до 21 февраля предпринять действия по отмене санкций, иначе Исламская Республика Иран встанет на защиту своего народа", - пояснил Амирабади.
Он подчеркнул, что одной из целей Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана была отмена антииранских санкций, чего не произошло.
"Мы не видим никаких причин выполнять наши обязательства, пока санкции не отменят", - добавил депутат.
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