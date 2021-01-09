0
0
0
НОВОСТИ

Иран грозит выслать из страны инспекторов МАГАТЭ

16:51 09.01.2021 Источник: Интерфакс

Тегеран вышлет из страны инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 21 февраля, если до этого срока не прекратят действовать санкции США против Ирана, заявил в субботу член президиума иранского парламента Ахмад Амирабади.

"Если санкции против Исламской Республики Иран не отменят к 21 февраля, особенно в финансовой, банковской и нефтяной сферах, мы, несомненно, вышлем из страны инспекторов Международного агентства по атомной энергии", - приводит слова парламентария агентство "Мехр".

"Мы даем американцам один месяц, так как новая администрация США начинает работу 21 января. У них есть время до 21 февраля предпринять действия по отмене санкций, иначе Исламская Республика Иран встанет на защиту своего народа", - пояснил Амирабади.

Он подчеркнул, что одной из целей Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана была отмена антииранских санкций, чего не произошло.

"Мы не видим никаких причин выполнять наши обязательства, пока санкции не отменят", - добавил депутат.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:20 09.01.2021
В рождественских богослужениях приняло участие в 10 раз меньше москвичей, чем обычно
0
116
16:00 09.01.2021
Крушение пассажирского "Боинга" в Яванском море подтверждено официально
0
175
14:54 09.01.2021
Пассажирский "Боинг" упал в Яванское море - СМИ
0
273
14:05 09.01.2021
Потеряна связь с пассажирским "Боингом", летевшим над Яванским морем
0
288
13:50 09.01.2021
Иран запретил иностранным компаниям тестировать вакцины от OCVID-19 на жителях страны
0
303
11:18 09.01.2021
Данные о заражении коронавирусом в России на 9 января, 2021
0
479
10:20 09.01.2021
Служебные автомобили силовиков освобождаются от техосмотра
0
539
10:10 09.01.2021
Правительство России установило прожиточный минимум на 2021 год
0
588
09:40 09.01.2021
Количество умерших от COVID-19 в мире приближается к 2 млн человек
0
479
09:15 09.01.2021
"Твиттер" решил применить против Трампа дополнительные санкции
0
528

Возврат к списку