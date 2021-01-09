Индонезия предприняла масштабные поиски на месте крушения пассажирского "Боинга" в Яванском море
17:35 09.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Семь патрульных кораблей морской и береговой охраны Индонезии прибыли в район крушения пассажирского лайнера авиакомпании Sriwijaya Air ("Шривиджайя эйр") в Яванском море. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении министерства транспорта республики.
"Корабли находятся в данном районе, они начнут поиски обломков самолета", - отмечается в сообщении. По информации Минтранса, "Боинг-737-524" потерпел крушение в районе небольшого острова Лаки.
В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на представителя Военно-морских сил (ВМС) Индонезии информировало, что ВМС определили координаты упавшего самолета Sriwijaya Air и передали их всем кораблям в районе крушения.
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