Королевская чета Великобритании привилась от коронавируса

18:50 Источник: Интерфакс

Королева Великобритания Елизавета II и ее супруг, герцог Эдинбургский Филипп были в субботу вакцинированы от коронавируса COVID-19, сообщило издание The Guardian со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

"Королева и герцог Эдинбургский сегодня привились от COVID-19", - цитирует газета слова представителя официальной лондонской резиденции королевы.

Прививки королевской чете были сделаны в Виндзорском замке, где супруги пережидают локдаун в Англии.