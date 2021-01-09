Королевская чета Великобритании привилась от коронавируса
18:50 09.01.2021 Источник: Интерфакс
Королева Великобритания Елизавета II и ее супруг, герцог Эдинбургский Филипп были в субботу вакцинированы от коронавируса COVID-19, сообщило издание The Guardian со ссылкой на заявление Букингемского дворца.
"Королева и герцог Эдинбургский сегодня привились от COVID-19", - цитирует газета слова представителя официальной лондонской резиденции королевы.
Прививки королевской чете были сделаны в Виндзорском замке, где супруги пережидают локдаун в Англии.
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