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НОВОСТИ

Королевская чета Великобритании привилась от коронавируса

18:50 09.01.2021 Источник: Интерфакс

Королева Великобритания Елизавета II и ее супруг, герцог Эдинбургский Филипп были в субботу вакцинированы от коронавируса COVID-19, сообщило издание The Guardian со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

"Королева и герцог Эдинбургский сегодня привились от COVID-19", - цитирует газета слова представителя официальной лондонской резиденции королевы.

Прививки королевской чете были сделаны в Виндзорском замке, где супруги пережидают локдаун в Англии.

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