Папа Римский записался на прививку от COVID-19 и призвал всех сделать также

19:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск считает, что "с этической точки зрения" всем необходимо сделать прививку от коронавируса, и сам намерен вакцинироваться в ближайшее время. Об этом понтифик заявил в интервью телеканалу сети "Медиасет", которое выйдет в эфир позже, сообщило в субботу агентство АНСА.

"Я думаю, что с этической точки зрения все должны сделать прививку, потому что от этого зависят здоровье и жизнь других людей". Он добавил, что на следующей неделе кампания по вакцинации начнется в Ватикане. "И я уже записался", - сообщил 84-летний глава Римско-католической церкви.

Франциск напомнил, что вакцины избавили человечество от многих заболеваний, в том числе детских. "Помните кризис полиомиелита, когда многие дети остались парализованными. А когда появилась прививка, ее давали с сахаром. И потом мы выросли в тени прививок - от кори, от одного, от другого, которые делали детям. Не знаю, почему кто-то говорит, что вакцины опасны. Их же дают врачи как полезную вещь, и если нет опасности, почему не прививаться?" - продолжил Папа Римский. Он сказал, что не может найти объяснения "самоубийственному отрицанию" вакцин. "Сегодня прививку надо делать", - заключил Франциск.