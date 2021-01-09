Папа Римский записался на прививку от COVID-19 и призвал всех сделать также
19:38 09.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Папа Римский Франциск считает, что "с этической точки зрения" всем необходимо сделать прививку от коронавируса, и сам намерен вакцинироваться в ближайшее время. Об этом понтифик заявил в интервью телеканалу сети "Медиасет", которое выйдет в эфир позже, сообщило в субботу агентство АНСА.
"Я думаю, что с этической точки зрения все должны сделать прививку, потому что от этого зависят здоровье и жизнь других людей". Он добавил, что на следующей неделе кампания по вакцинации начнется в Ватикане. "И я уже записался", - сообщил 84-летний глава Римско-католической церкви.
Франциск напомнил, что вакцины избавили человечество от многих заболеваний, в том числе детских. "Помните кризис полиомиелита, когда многие дети остались парализованными. А когда появилась прививка, ее давали с сахаром. И потом мы выросли в тени прививок - от кори, от одного, от другого, которые делали детям. Не знаю, почему кто-то говорит, что вакцины опасны. Их же дают врачи как полезную вещь, и если нет опасности, почему не прививаться?" - продолжил Папа Римский. Он сказал, что не может найти объяснения "самоубийственному отрицанию" вакцин. "Сегодня прививку надо делать", - заключил Франциск.
НОВОСТИ
- 18:50 09.01.2021
- Королевская чета Великобритании привилась от коронавируса
- 17:35 09.01.2021
- Индонезия предприняла масштабные поиски на месте крушения пассажирского "Боинга" в Яванском море
- 16:51 09.01.2021
- Иран грозит выслать из страны инспекторов МАГАТЭ
- 16:20 09.01.2021
- В рождественских богослужениях приняло участие в 10 раз меньше москвичей, чем обычно
- 16:00 09.01.2021
- Крушение пассажирского "Боинга" в Яванском море подтверждено официально
- 14:54 09.01.2021
- Пассажирский "Боинг" упал в Яванское море - СМИ
- 14:05 09.01.2021
- Потеряна связь с пассажирским "Боингом", летевшим над Яванским морем
- 13:50 09.01.2021
- Иран запретил иностранным компаниям тестировать вакцины от OCVID-19 на жителях страны
- 11:18 09.01.2021
- Данные о заражении коронавирусом в России на 9 января, 2021
- 10:20 09.01.2021
- Служебные автомобили силовиков освобождаются от техосмотра
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать