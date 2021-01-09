Эрдоган заявил, что видит будущее Турции в Европе

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган провел переговоры с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщила в субботу канцелярия турецкого лидера.

"В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего развития между Турцией и ЕС, а также региональные события. Президент Эрдоган во время переговоров заявил, что ЕС занимает приоритетное положение в повестке Турции. Он также сообщил, что видит будущее Турции в Европе", - говорится в распространенном заявлении.

Эрдоган указал на "необходимость обновить Таможенный союз, обеспечить визовую свободу турецким гражданам и предпринять шаги в переговорах о членстве" Турции в ЕС. "Необходимо восстановить взаимное доверие, восстановить механизмы консультаций, положить конец исключительным и дискриминационным действиям, а также риторике в отношении Турции, которая является страной-кандидатом в переговорном процессе. Президент Эрдоган выразил заинтересованность в возобновлении регулярных саммитов Турция - ЕС и диалога на высоком уровне", - отмечается в сообщении.