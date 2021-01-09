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По мнению Госдепа США, Иран прикрывает виновных в гибели украинского авиалайнера

21:00 09.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США считают, что власти Ирана защищают ответственных за катастрофу украинского самолета, который был сбит по ошибке в окрестностях Тегерана в январе 2020 года. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

"Собственное расследование Ирана показало, что силы Корпуса стражей исламской революции сбили самолет двумя ракетами класса "земля - воздух". Спустя год представители Корпуса стражей до сих пор не привлечены к ответственности, - отмечается в тексте. - Вместо этого власти продолжают защищать тех, кто несет ответственность за это. Ждем с нетерпением дня, когда иранские власти будут ценить жизни иранцев так же усердно, как они сейчас покрывают проступки своих представителей".

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