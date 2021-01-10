Против Трампа могут применить 25-ю поправку к Конституции США - СМИ
09:00 10.01.2021 Источник: Интерфакс
Вице-президент Майк Пенс не исключил применения 25-й поправки в отношении Дональда Трампа, если президент станет более нестабильным, сообщил телеканалу CNN источник, близкий в Пенсу.
По словам источника, в команде Пенса существует озабоченность тем, что Трамп может предпринять какие-то необдуманные действия, поставив страну под угрозу, и в этом случае придется применить 25-ю поправку или процесс импичмента.
Как сказал источник, Пенс наконец-то "получил представление о мстительности президента", поскольку Трамп поставил Пенса в безвыходное положение, попросив его попытаться отменить результаты выборов во время совместного заседания Конгресса в среду.
Когда Пенс объяснил, что он не может этого сделать, и отправил письмо членам Конгресса, что он будет следовать Конституции, Трамп использовал свой митинг в среду, чтобы подстегнуть толпу, предложив им пройти маршем на Капитолийский холм, что вылилось в штурм здания Конгресса.
Источник предупредил, что ссылка на 25-ю поправку потребовала бы от Пенса и большинства членов Кабинета проголосовать за отстранение Трампа от должности из-за его неспособности "выполнять полномочия и обязанности своего кабинета" - это беспрецедентный шаг.
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