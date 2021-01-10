В Алматы задержаны участники акции по бойкотированию выборов в парламент

10:50 Источник: Интерфакс

В Алматы, на площади Республики, в воскресенье задержано несколько десятков человек, пришедших на акцию по бойкотированию парламентских выборов, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Сотрудники полиции задерживают людей и отправляют их в автозаки. Задержанные, предположительно - представители движения "Оян, Казахстан" ("Проснись, Казахстан"), пытались пробиться к основной массе митингующих, находящихся в оцеплении бойцов СОБРа.

Как сообщалось, в воскресенье на площади Республики в Алматы представители создаваемой "Демократической партии Казахстана" во главе с ее лидером Жанболатом Мамаем и представители движения "Оян, Казахстан" проводят акцию протеста. Сотрудники СОБР окружили несколько десятков митингующих плотным кольцом. Митингующие скандируют "Бойкот!". Подходы к площади и сама площадь оцеплены.