В Алматы задержаны участники акции по бойкотированию выборов в парламент
10:50 10.01.2021 Источник: Интерфакс
В Алматы, на площади Республики, в воскресенье задержано несколько десятков человек, пришедших на акцию по бойкотированию парламентских выборов, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".
Сотрудники полиции задерживают людей и отправляют их в автозаки. Задержанные, предположительно - представители движения "Оян, Казахстан" ("Проснись, Казахстан"), пытались пробиться к основной массе митингующих, находящихся в оцеплении бойцов СОБРа.
Как сообщалось, в воскресенье на площади Республики в Алматы представители создаваемой "Демократической партии Казахстана" во главе с ее лидером Жанболатом Мамаем и представители движения "Оян, Казахстан" проводят акцию протеста. Сотрудники СОБР окружили несколько десятков митингующих плотным кольцом. Митингующие скандируют "Бойкот!". Подходы к площади и сама площадь оцеплены.
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