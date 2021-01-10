0
0
56
НОВОСТИ

В Алматы задержаны участники акции по бойкотированию выборов в парламент

10:50 10.01.2021 Источник: Интерфакс

В Алматы, на площади Республики, в воскресенье задержано несколько десятков человек, пришедших на акцию по бойкотированию парламентских выборов, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Сотрудники полиции задерживают людей и отправляют их в автозаки. Задержанные, предположительно - представители движения "Оян, Казахстан" ("Проснись, Казахстан"), пытались пробиться к основной массе митингующих, находящихся в оцеплении бойцов СОБРа.

Как сообщалось, в воскресенье на площади Республики в Алматы представители создаваемой "Демократической партии Казахстана" во главе с ее лидером Жанболатом Мамаем и представители движения "Оян, Казахстан" проводят акцию протеста. Сотрудники СОБР окружили несколько десятков митингующих плотным кольцом. Митингующие скандируют "Бойкот!". Подходы к площади и сама площадь оцеплены.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:15 10.01.2021
В Мадриде полиция разогнала молодежь, игравшую в снежки
0
39
09:50 10.01.2021
ВМС Таиланда сообщают, что "Боинг" Sriwijaya Air разрушился на небольшие фрагменты
0
168
09:00 10.01.2021
Против Трампа могут применить 25-ю поправку к Конституции США - СМИ
0
140
21:00 09.01.2021
По мнению Госдепа США, Иран прикрывает виновных в гибели украинского авиалайнера
0
898
20:45 09.01.2021
Эрдоган заявил, что видит будущее Турции в Европе
0
1035
19:38 09.01.2021
Папа Римский записался на прививку от COVID-19 и призвал всех сделать также
0
872
18:50 09.01.2021
Королевская чета Великобритании привилась от коронавируса
0
896
17:35 09.01.2021
Индонезия предприняла масштабные поиски на месте крушения пассажирского "Боинга" в Яванском море
0
1063
16:51 09.01.2021
Иран грозит выслать из страны инспекторов МАГАТЭ
0
1079
16:20 09.01.2021
В рождественских богослужениях приняло участие в 10 раз меньше москвичей, чем обычно
0
1035

Возврат к списку