0
0
0
НОВОСТИ

В Мадриде полиция разогнала молодежь, игравшую в снежки

11:15 10.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Муниципальной полиции Мадрида пришлось вмешаться, чтобы заставить разойтись сотни молодых людей, игравших в снежки в самом центре испанской столицы. Об этом сообщила газета "20 минутос".

По ее информации, в субботу вечером после 30-часового непрекращающегося снегопада сотни человек собрались в центре города, чтобы посмотреть на последствия самой сильной за последние полвека бури. Несмотря на призывы властей оставаться дома, на одной из ключевых площадей города стали собираться молодые люди, не соблюдая меры, введенные для сдерживания пандемии коронавируса.

Вскоре молодежь начала играть в снежки, выстроившись в гигантский круг вокруг площади. В результате пришлось вмешаться полиции, которая заставила разойтись участников импровизированной "битвы".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:50 10.01.2021
В Алматы задержаны участники акции по бойкотированию выборов в парламент
0
85
09:50 10.01.2021
ВМС Таиланда сообщают, что "Боинг" Sriwijaya Air разрушился на небольшие фрагменты
0
168
09:00 10.01.2021
Против Трампа могут применить 25-ю поправку к Конституции США - СМИ
0
140
21:00 09.01.2021
По мнению Госдепа США, Иран прикрывает виновных в гибели украинского авиалайнера
0
898
20:45 09.01.2021
Эрдоган заявил, что видит будущее Турции в Европе
0
1035
19:38 09.01.2021
Папа Римский записался на прививку от COVID-19 и призвал всех сделать также
0
872
18:50 09.01.2021
Королевская чета Великобритании привилась от коронавируса
0
896
17:35 09.01.2021
Индонезия предприняла масштабные поиски на месте крушения пассажирского "Боинга" в Яванском море
0
1063
16:51 09.01.2021
Иран грозит выслать из страны инспекторов МАГАТЭ
0
1079
16:20 09.01.2021
В рождественских богослужениях приняло участие в 10 раз меньше москвичей, чем обычно
0
1035

Возврат к списку