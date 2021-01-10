В Мадриде полиция разогнала молодежь, игравшую в снежки

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Муниципальной полиции Мадрида пришлось вмешаться, чтобы заставить разойтись сотни молодых людей, игравших в снежки в самом центре испанской столицы. Об этом сообщила газета "20 минутос".

По ее информации, в субботу вечером после 30-часового непрекращающегося снегопада сотни человек собрались в центре города, чтобы посмотреть на последствия самой сильной за последние полвека бури. Несмотря на призывы властей оставаться дома, на одной из ключевых площадей города стали собираться молодые люди, не соблюдая меры, введенные для сдерживания пандемии коронавируса.

Вскоре молодежь начала играть в снежки, выстроившись в гигантский круг вокруг площади. В результате пришлось вмешаться полиции, которая заставила разойтись участников импровизированной "битвы".