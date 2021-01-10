В Мадриде полиция разогнала молодежь, игравшую в снежки
11:15 10.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Муниципальной полиции Мадрида пришлось вмешаться, чтобы заставить разойтись сотни молодых людей, игравших в снежки в самом центре испанской столицы. Об этом сообщила газета "20 минутос".
По ее информации, в субботу вечером после 30-часового непрекращающегося снегопада сотни человек собрались в центре города, чтобы посмотреть на последствия самой сильной за последние полвека бури. Несмотря на призывы властей оставаться дома, на одной из ключевых площадей города стали собираться молодые люди, не соблюдая меры, введенные для сдерживания пандемии коронавируса.
Вскоре молодежь начала играть в снежки, выстроившись в гигантский круг вокруг площади. В результате пришлось вмешаться полиции, которая заставила разойтись участников импровизированной "битвы".
НОВОСТИ
- 10:50 10.01.2021
- В Алматы задержаны участники акции по бойкотированию выборов в парламент
- 09:50 10.01.2021
- ВМС Таиланда сообщают, что "Боинг" Sriwijaya Air разрушился на небольшие фрагменты
- 09:00 10.01.2021
- Против Трампа могут применить 25-ю поправку к Конституции США - СМИ
- 21:00 09.01.2021
- По мнению Госдепа США, Иран прикрывает виновных в гибели украинского авиалайнера
- 20:45 09.01.2021
- Эрдоган заявил, что видит будущее Турции в Европе
- 19:38 09.01.2021
- Папа Римский записался на прививку от COVID-19 и призвал всех сделать также
- 18:50 09.01.2021
- Королевская чета Великобритании привилась от коронавируса
- 17:35 09.01.2021
- Индонезия предприняла масштабные поиски на месте крушения пассажирского "Боинга" в Яванском море
- 16:51 09.01.2021
- Иран грозит выслать из страны инспекторов МАГАТЭ
- 16:20 09.01.2021
- В рождественских богослужениях приняло участие в 10 раз меньше москвичей, чем обычно
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать