Данные о заражении коронавирусом в России на 10 января, 2021
11:40 10.01.2021 Источник: Интерфакс
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 22,8 тыс. случаев, умерли 456 пациентов, сообщает оперативный штаб в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 22851 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2589(11,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба в воскресенье.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 401 тыс. 954 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции, 61 тыс. 837 умерших и 2 млн 778 тыс. 889 выписанных (24 тыс. 080 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент, по данным оперштаба, составляет 561 тыс. 228.
В Москве в воскресенье, сообщает оперативный штаб, - 4216 новых случаев COVID-19 за сутки, 77 смертей и 7 045 выздоровевших.
В России в январе продолжает снижаться количество зарегистрированных случаев коронавируса: если 24 декабря это число приближалось к 30 тыс., то 30 декабря было уже около 27 тыс., 3 января - 24 тыс., 9 января - 23 тыс.
Последний раз до этого схожие цифры регистрировались в середине ноября, так, 16 ноября за сутки выявили 22 тыс. 778 новых случаев.
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