Непризнание Западом Лукашенко не мешает

12:52 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему не мешает непризнание западными странами итогов президентских выборов в республике.

"Абсолютно нет, мы выборы проводили, как и Россия, кстати, как и любое другое государство, для Беларуси. Это - наше внутреннее дело", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1". Президент обратил внимание на то, что на Западе есть и те, кто признал итоги выборов.

"Конечно, не очень это приятно, если искренне, но уж так, чтобы это меня убивало, - абсолютно нет", - отметил Лукашенко.