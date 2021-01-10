Непризнание Западом Лукашенко не мешает
12:52 10.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему не мешает непризнание западными странами итогов президентских выборов в республике.
"Абсолютно нет, мы выборы проводили, как и Россия, кстати, как и любое другое государство, для Беларуси. Это - наше внутреннее дело", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1". Президент обратил внимание на то, что на Западе есть и те, кто признал итоги выборов.
"Конечно, не очень это приятно, если искренне, но уж так, чтобы это меня убивало, - абсолютно нет", - отметил Лукашенко.
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