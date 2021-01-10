Надгробие "непорочной Марии" обнаружили израильские археологи
13:52 10.01.2021
На камне округлой формы диаметром 25 см выгравирована надпись на греческом: «Блаженная Мария, прожившая непорочную жизнь». Рядом указана дата смерти — 9 февраля, сообщает Управление древностей Израиля.
Камень случайно обнаружил работник парка, который расчищал тропу от булыжников и сорняков. Археологи считают, что надгробие было установлено в конце VI или начале VII века на могиле представительницы высшего класса.
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