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НОВОСТИ

Надгробие "непорочной Марии" обнаружили израильские археологи

13:52 10.01.2021

В израильском Национальном парке Ницана в пустыне Негев обнаружили христианское надгробие возрастом более 1,4 тыс. лет, - пишет news.mail.ru.

На камне округлой формы диаметром 25 см выгравирована надпись на греческом: «Блаженная Мария, прожившая непорочную жизнь». Рядом указана дата смерти — 9 февраля, сообщает Управление древностей Израиля.

Камень случайно обнаружил работник парка, который расчищал тропу от булыжников и сорняков. Археологи считают, что надгробие было установлено в конце VI или начале VII века на могиле представительницы высшего класса.

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