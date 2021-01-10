Высланный из России раввин открывает первую русскоязычную синагогу в Тель-Авиве

13:55 Источник: НГ-Online

Раввин Йосеф Херсонский, который много лет руководил иудейской общиной в московском районе Хамовники, сообщил об открытии первой русскоязычной синагоги в Телль-Авиве. «Открываем общинный дом для русскоязычных евреев! – написал раввин в соцсети. – Это будет пространство, в котором каждый сможет осуществить свои проекты и идеи, например, можно будет сделать фотовыставку, дегустацию кошерных вин или дать лекцию об истории Израиля, тайм-менеджменте и вообще о чем угодно. А еще там будет синагога, в которой норм для продвинутых и френдли для тех, кто впервые». Общинный дом будет располагаться в престижном районе самого крупного города Израиля.

Община «Среди своих» в Москве под управлением раввина Йосефа Херсонского была популярна среди молодежи и деловых людей российской столицы. Однако в мае 2017 года по решению Хамовнического суда Хкерсонского выслали из страны. Как сообщал Интерфакс, суд признал раввина, гражданина Израиля, виновным в том, что он работал в России без разрешения и нарушил ч. 2 ст. 18. 10 КоАП. В судебном заседании Херсонский свою вину не признал. В январе того же года Херсонского уже задерживали за нарушение миграционного законодательства. Ему вменяли ч. 3 ст. 18. 8 КоАП (нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию). Через несколько дней Хамовнический районный суд, по словам Херсонского, не нашел состава преступления в его действиях. Агентство комментариев суда и полиции по тому делу не приводило.

Как сообщил РБК в мае 2017 года глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин, высылка раввина осуществляется по «явно надуманным поводам». «Это неприкрытый поиск поводов [для выдворения из России]. Ранее его пытались по другой причине выслать, здесь можно говорить о тенденции. Все это взывает огорчение, и не ясно, для чего эффективных руководителей еврейских общин по явно надуманным поводам высылают из страны», – сказал Горин. По его мнению, высылка из России Херсонского связана с тем, что «российские органы безопасности не желают видеть иностранцев в качестве руководителей религиозных общин». В том же году был депортирован раввин Сочи Арье Эделькопф, который позже возглавил общину в Черногории.

Редакция НГ-религий

