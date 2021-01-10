Путин, Алиев и Пашинян проведут в Москве трехсторонние переговоры
14:00 10.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдут в понедельник, 11 января, в Москве по инициативе главы российского государства. Стороны планируют рассмотреть ход реализации заявления лидеров трех стран по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить шаги по решению проблем региона, сообщает в воскресенье пресс- служба Кремля.
"По инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина 11 января 2021 г. в Москве состоятся трехсторонние переговоры президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна. Планируется рассмотреть ход реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г. и обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем", - говорится в сообщении.
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