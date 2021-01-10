Президенты России и Франции провели телефонные переговоры
15:45 10.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили предстоящую 11 января в Москве трехстороннюю встречу лидеров РФ, Азербайджана и Армении. Как сообщила пресс-служба Кремля, президент Франции поддержал усилия России по содействию нагорнокарабахскому урегулированию.
"В рамках координации действий сопредседателей Минской группы ОБСЕ президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном, в ходе которого обсудил некоторые вопросы, связанные с предстоящей 11 января в Москве трехсторонней встречей лидеров России, Азербайджана и Армении. С учетом последовательной реализации совместного заявления от 9 ноября 2020 года и стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха, отмечено, что прежде всего на этой встрече имеется в виду рассмотреть дальнейшие шаги по налаживанию мирной жизни в регионе", - говорится в сообщении.
"Президент Франции выразил поддержку усилиям России по содействию нагорнокарабахскому урегулированию. Акцентирована важность неотложного оказания гуманитарной помощи пострадавшему от боестолкновений населению - в том числе по линии профильных международных организаций", - отметили в пресс-службе.
НОВОСТИ
- 14:05 10.01.2021
- В небе над столицей Ливана появились израильские истребители - СМИ
- 14:00 10.01.2021
- Путин, Алиев и Пашинян проведут в Москве трехсторонние переговоры
- 13:55 10.01.2021
- Высланный из России раввин открывает первую русскоязычную синагогу в Тель-Авиве
- 13:52 10.01.2021
- Надгробие "непорочной Марии" обнаружили израильские археологи
- 12:52 10.01.2021
- Непризнание Западом Лукашенко не мешает
- 11:40 10.01.2021
- Данные о заражении коронавирусом в России на 10 января, 2021
- 11:15 10.01.2021
- В Мадриде полиция разогнала молодежь, игравшую в снежки
- 10:50 10.01.2021
- В Алматы задержаны участники акции по бойкотированию выборов в парламент
- 09:50 10.01.2021
- ВМС Таиланда сообщают, что "Боинг" Sriwijaya Air разрушился на небольшие фрагменты
- 09:00 10.01.2021
- Против Трампа могут применить 25-ю поправку к Конституции США - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать