Президенты России и Франции провели телефонные переговоры

15:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили предстоящую 11 января в Москве трехстороннюю встречу лидеров РФ, Азербайджана и Армении. Как сообщила пресс-служба Кремля, президент Франции поддержал усилия России по содействию нагорнокарабахскому урегулированию.

"В рамках координации действий сопредседателей Минской группы ОБСЕ президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном, в ходе которого обсудил некоторые вопросы, связанные с предстоящей 11 января в Москве трехсторонней встречей лидеров России, Азербайджана и Армении. С учетом последовательной реализации совместного заявления от 9 ноября 2020 года и стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха, отмечено, что прежде всего на этой встрече имеется в виду рассмотреть дальнейшие шаги по налаживанию мирной жизни в регионе", - говорится в сообщении.

"Президент Франции выразил поддержку усилиям России по содействию нагорнокарабахскому урегулированию. Акцентирована важность неотложного оказания гуманитарной помощи пострадавшему от боестолкновений населению - в том числе по линии профильных международных организаций", - отметили в пресс-службе.