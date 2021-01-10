0
0
128
НОВОСТИ

Референдум в Киргизии признан состоявшимся

16:10 10.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Референдум, на котором граждане Киргизии голосовали за форму правления в республике, признан состоявшимся, поскольку явка по состоянию на 18:00 (15:00 мск) составила 33,08%, превысив необходимый порог в 30%. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ЦИК республики.

По ее данным, явка на президентских выборах за два часа до закрытия участков составила 33,13%. Наибольшая активность избирателей фиксируется в Иссык-Кульской области - 39,2%, в Бишкеке явка составила 31,86%.

В воскресенье в Киргизии проходят досрочные выборы президента, а также референдум, на котором граждане выбирают форму правления в стране - парламентскую или президентскую.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:45 10.01.2021
Президенты России и Франции провели телефонные переговоры
0
190
14:05 10.01.2021
В небе над столицей Ливана появились израильские истребители - СМИ
0
314
14:00 10.01.2021
Путин, Алиев и Пашинян проведут в Москве трехсторонние переговоры
0
335
13:55 10.01.2021
Высланный из России раввин открывает первую русскоязычную синагогу в Тель-Авиве
0
352
13:52 10.01.2021
Надгробие "непорочной Марии" обнаружили израильские археологи
0
358
12:52 10.01.2021
Непризнание Западом Лукашенко не мешает
0
423
11:40 10.01.2021
Данные о заражении коронавирусом в России на 10 января, 2021
0
456
11:15 10.01.2021
В Мадриде полиция разогнала молодежь, игравшую в снежки
0
429
10:50 10.01.2021
В Алматы задержаны участники акции по бойкотированию выборов в парламент
0
471
09:50 10.01.2021
ВМС Таиланда сообщают, что "Боинг" Sriwijaya Air разрушился на небольшие фрагменты
0
563

Возврат к списку