Референдум в Киргизии признан состоявшимся

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Референдум, на котором граждане Киргизии голосовали за форму правления в республике, признан состоявшимся, поскольку явка по состоянию на 18:00 (15:00 мск) составила 33,08%, превысив необходимый порог в 30%. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ЦИК республики.

По ее данным, явка на президентских выборах за два часа до закрытия участков составила 33,13%. Наибольшая активность избирателей фиксируется в Иссык-Кульской области - 39,2%, в Бишкеке явка составила 31,86%.

В воскресенье в Киргизии проходят досрочные выборы президента, а также референдум, на котором граждане выбирают форму правления в стране - парламентскую или президентскую.