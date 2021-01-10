Референдум в Киргизии признан состоявшимся
16:10 10.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Референдум, на котором граждане Киргизии голосовали за форму правления в республике, признан состоявшимся, поскольку явка по состоянию на 18:00 (15:00 мск) составила 33,08%, превысив необходимый порог в 30%. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ЦИК республики.
По ее данным, явка на президентских выборах за два часа до закрытия участков составила 33,13%. Наибольшая активность избирателей фиксируется в Иссык-Кульской области - 39,2%, в Бишкеке явка составила 31,86%.
В воскресенье в Киргизии проходят досрочные выборы президента, а также референдум, на котором граждане выбирают форму правления в стране - парламентскую или президентскую.
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