Граждане Киргизии высказались за президентскую форму правления
18:06 10.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 81% избирателей Киргизии проголосовали в воскресенье на референдуме за президентскую форму правления в стране. Об этом сообщила председатель ЦИК республики Нуржан Шайлдабекова на основании данных с 74,45% избирательных участков.
"За президентскую форму правления на референдуме отдали свои голоса более 81,1% избирателей по данным с 74,45% участков", - сказала она. По ее данным, за парламентскую проголосовали чуть более 10% граждан, против всех - 4,3%.
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