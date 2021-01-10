Граждане Киргизии высказались за президентскую форму правления

18:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 81% избирателей Киргизии проголосовали в воскресенье на референдуме за президентскую форму правления в стране. Об этом сообщила председатель ЦИК республики Нуржан Шайлдабекова на основании данных с 74,45% избирательных участков.

"За президентскую форму правления на референдуме отдали свои голоса более 81,1% избирателей по данным с 74,45% участков", - сказала она. По ее данным, за парламентскую проголосовали чуть более 10% граждан, против всех - 4,3%.