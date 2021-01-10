В Казахстане полиция отпустила всех задержанных участников несанкционированных акций протеста

18:41 Источник: Интерфакс

В Казахстане все задержанные и доставленные в органы полиции участники несанкционированных митингов после профилактических бесед отпущены, сообщил заместитель министра внутренних дел Арыстангани Заппаров.

"Действительно, имела место попытка организации незаконных шествий и митингов, а также призывы к участию в них. Данные граждане местными исполнительными органами и прокуратурой неоднократно предупреждались о незаконности акций и необходимости их прекращения. Следует отметить, что от выполнения законных требований представителей государственных органов отдельные лица отказывались. Поэтому сотрудники были вынуждены доставить в органы полиции для разбирательств", - сказал Заппаров на брифинге в воскресенье в Нур-Султане.

"После проведения профилактических бесед все доставленные отпущены. К административной и уголовной ответственности никто не привлекался", - заявил Заппаров, не сообщив число задержанных.