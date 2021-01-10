Британский штамм COVID-19 добрался до России

20:46 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый случай британского штамма коронавируса выявлен у россиянина, вернувшегося из Великобритании. Об этом в воскресенье заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-1".

"У одного человека это был коронавирус нового штамма", - сказала она, комментируя результаты обследования россиян, вернувшихся из Великобритании.